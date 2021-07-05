В Челябинске вандалы повредили фигуры фестиваля песочной скульптуры

В челябинском Саду камней неизвестные повредили несколько песочных скульптур.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, инцидент произошел в ночь на понедельник, 5 июля.

«Фигуры не пострадали от сильных ливней, но не устояли перед хулиганами. Уже подано заявление в полицию. Сейчас скульпторы приступили к восстановлению поврежденных арт-объектов», – уточнили представители городских властей.

Планируется, что песчаные скульптуры будут радовать посетителей площадки до глубокой осени, но постоянного напора вандалов они, скорее всего, не выдержат, посетовали в мэрии. Челябинцев просят бережнее относиться к выставке фестиваля и другим городским арт-объектам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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