Из больницы Троицка после конфликта из-за вакцинации от COVID-19 уходят два врача

Единственный инфекционист больницы Троицка Рустам Ахмадеев и его жена, заведующая диагностическим отделением роддома, уходят из учреждения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на прошлой неделе между Ахмадеевым и руководством больницы вспыхнул конфликт – фактически на ровном месте. Как рассказали сотрудники учреждения, поводом послужило отсутствие у инфекциониста прививки от COVID-19.

Во время собрания коллектива, посвященного подготовке к открытию на базе медицинского учреждения ковидного госпиталя, главврач больницы Александр Попов поинтересовался у Ахмадеева, прошел ли тот вакцинацию.

Но все дело в том, что медик не так давно переболел коронавирусной инфекцией. Врач попытался объяснить начальству, что ставить ему вакцину сейчас нет никакого смысла: слишком мало прошло времени с момента болезни, и антител в его организме достаточно без всякой прививки. Но главврач в ответ заявил, что медик может быть свободен. Правда, на прямой вопрос, считать ли это увольнением, руководитель сначала заверил, что имел в виду лишь то, что найдет ему применение вне стен госпиталя.

Ахмадеев счел подобное обращение оскорблением и подал заявление об уходе. Это обеспокоило сотрудников больницы: остаться в момент нарастающего числа ковид-пациентов без единственного инфекциониста показалось им не самым лучшим развитием ситуации.

История стала известна СМИ. В дело вмешалось областное министерство здравоохранения, и, казалось, конфликт погашен.

Однако сегодня, 5 июля, стало известно, что у главврача и медика состоялся еще один разговор, во время которого Ахмадееву предложили уволиться. Он и его супруга уже написали заявления об уходе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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