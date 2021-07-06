6 июля ожидаются следующие события – Челябинск

06.07.2021, вторник

11:00 Челябинск – Онлайн пресс-конференция «Сколько на Южном Урале семей-долгожителей» (пресс-центр «Гранада Пресс»)

11:00 Челябинск – Час пазлов: Тигры (детская библиотека №13, ш. Металлургов, 53А)

11:00 Челябинск – Летний кинозал «Волшебный фонарь»: показ диафильма (Центральная городская детская библиотека им. А.М. Горького, ул. Коммуны, 69)

11:00 Челябинск – Час игры «Путешествие по странам» (детская библиотека №16, пр. Победы, 291А)

11:00 Челябинск – Занятие по бисероплетению «Время ягод» (детская библиотека №82 июля, ул. Смирных, 13А)

11:00 Челябинск – Акция «Рисуем, играем, разгадываем, читаем» (детская библиотека №10 им. Л.А. Преображенской, сквер на ул. Молодогвардейцев)

11:00 Челябинск – Праздничное мероприятие в формате интерактивного квеста «Счастливы вместе!» (Челябинский зоопарк, ул. Труда, 191)

15:00 Челябинск – Мультстудия: первое занятие по созданию короткометражного мультфильма в технике перекладка (Центральная городская детская библиотека им. А.М. Горького, ул. Коммуны, 69)

Челябинск. Другие новости 05.07.21

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