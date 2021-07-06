На Южном Урале шестилетний ребенок погиб, упав в ручей

В Челябинской области ребенок утонул в яме рядом с ручьем.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, трагедия произошла вечером 2 июля поселке Сулея Саткинского района. Во время прогулки 6-летний ребенок утонул, упав в ручей.

«По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мальчик со сверстником находился возле ручья, – уточнили в силовом ведомстве. – В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

Как рассказывают жители района в социальных сетях, ребенок утонул в яме, вырытой в русле ручья. Некоторые утверждают, что яму вырыли по указанию местных властей в качестве пожарного водоема, но не огородили ее и не установили никаких предупредительных знаков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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