Уральские металлурги представили опыт развития туризма на всероссийском форуме

ММК представил собственный опыт развития промышленного туризма участникам всероссийского форума.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в Курске завершил работу Всероссийский форум по промышленному туризму, на котором был представлен опыт ММК в этой сфере.

В двух секциях форума выступила Мария Пушкарская, руководитель информационного центра Корпоративного центра подготовки кадров «Персонал» ПАО «ММК», ставшего оператором по развитию промышленного туризма на Магнитогорском металлургическом комбинате. Одна из этих секций называлась «Промтуризм: образование и кадры». На ней Мария Пушкарская представила доклад о лучших практиках подготовки экскурсоводов по промышленному туризму. В этом направлении Магнитка наработала значительный опыт и компетенции.

Подготовкой экскурсоводов для работы на промплощадке комбината занимается КЦПК «Персонал», вот уже четверть века являющийся одним из лидеров корпоративного образования России. Это современный образовательный центр с высоким уровнем образовательных услуг, ориентированный на практическую подготовку персонала под конкретные производственные задачи заказчиков.

На базе ПАО «ММК» и КЦПК «Персонал» создается центр компетенций по промышленному туризму. Разработана профессиональная программа повышения квалификации «Экскурсовод промышленного туризма». В программе обучения теория и практика экскурсионного дела, теория металлургического производства, использование информационных технологий и интерактивных экскурсионных практик в экскурсионном деле, а также имиджевые аспекты работы экскурсовода. Кроме того, в обязательном порядке будущие экскурсоводы изучают основы безопасности и правила оказания медицинской помощи на экскурсионном маршруте. Также обучающиеся смогут пройти практику на производственной площадке ПАО «ММК».

В другой секции, посвященной промышленному туризму крупных корпораций России, был представлен опыт промтуризма на ММК с точки зрения безопасности. Вопросам безопасности посетителей при проведении экскурсий по ММК всегда уделялось особое внимание. Экскурсанты в обязательном порядке проходят вводный видео инструктаж по соблюдению правил техники безопасности, им выдается полный комплект спецодежды и спецобуви по размеру и сезону, а также средства индивидуальной защиты.

Кроме того, каждый экскурсант обеспечивается радио гид-системой, группы сопровождает квалифицированный экскурсовод, а по территории комбината группы перемещаются на автобусе в сопровождении машины службы безопасности движения. Экскурсанты застрахованы от несчастных случаев на время проведения экскурсии.

Магнитогорский металлургический комбинат по праву считается одним из лидеров в сфере промышленного туризма. Развитие данного направления на ММК началось осенью 2018 года, когда были разработаны и запущены в работу сразу четыре экскурсионных маршрута – два взрослых, и два маршрута, ориентированных на детей. Позднее были разработаны два новых маршрута. Увлекательные, безопасные и хорошо организованные экскурсии смогли по достоинству оценить тысячи магнитогорцев и гостей города металлургов. Всего с начала реализации проекта промышленную площадку комбината посетили около 16 тысяч человек. Кроме того, у интересующихся историей и сегодняшним днем крупнейшего предприятия металлургической отрасли страны есть возможность осуществить виртуальную экскурсию по комбинату.

Челябинск, Виктор Елисеев

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