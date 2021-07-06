В Челябинской области от коронавируса за сутки умерли 8 человек

В Челябинской области за сутки выявлено 233 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 13 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 8 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 67 тысяч 544 инфицированных. 3 тысячи 78 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 830).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 06.07.21

Уральские металлурги представили опыт развития туризма на всероссийском форуме. / На Южном Урале шестилетний ребенок погиб, упав в ручей. / 6 июля ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»