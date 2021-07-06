ФАС обвинила структуру мэрии Челябинска в отказе сносить парковки

Антимонопольщики уличили структуру челябинских властей в бездействии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, ведомство возбудило два дела в отношении челябинского МКУ «Городская среда» за бездействие по демонтажу парковок.

«В бездействии МКУ «Городская среда», которое может привести к ограничению конкуренции и созданию дискриминационных условий, содержатся признаки нарушения закона о защите конкуренции», – настаивают антимонопольщики.

Дела возбуждены в связи с непринятием мер по демонтажу автостоянок, расположенных на проспекте Победы, 380А и улице Набережная, 12А/1.

Челябинск, Виктор Елисеев

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