Жителям Башкирии грозит по 20 лет колонии за 6,5 кило героина. Один из них – подросток

В Челябинске двум жителям Башкирии предъявлены обвинения в попытке сбыта свыше 6,5 килограммов героина.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двух жителей Республики Башкортостан.

35-летний обвиняемый прибыл из Башкирии в Челябинск для сбыта героина бесконтактным способом. Установлено 25 преступных эпизодов. К незаконному промыслу мужчина привлек 16-летнего земляка, временно проживавшего в Челябинске и помогавшего старшему товарищу в организации части «закладок». Действия соучастников пресекли сотрудники отдела наркоконтроля УМВД России по Челябинску совместно с коллегами из регионального УФСБ.

Во время расследования уголовного дела силовики обнаружили 28 тайников, организованных злоумышленниками. Из «закладок» изъяты полимерные пакеты с героином. Общая масса наркотика составила более 6,5 килограммов.

В настоящее время мужчинам предъявлены обвинения. Уголовные дела направлены в суд Советского района Челябинска для рассмотрения по существу. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех участников незаконного оборота наркотических средств.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.07.21

ФАС обвинила структуру мэрии Челябинска в отказе сносить парковки. / В Челябинской области от коронавируса за сутки умерли 8 человек. / Уральские металлурги представили опыт развития туризма на всероссийском форуме. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»