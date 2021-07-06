Защитники Челябинского бора намерены превратить иск о сохранении границ леса в коллективный

Экоактивисты призвали южноуральцев присоединиться к иску в защиту границ Челябинского городского бора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в судебном процессе вокруг границ ООПТ «Челябинский городской бор» наметился новый поворот. На сей раз упреждающий ход готовы сделать экоактивисты, добивающиеся отмены решения Законодательного собрания Челябинской области об исключении из состава природного памятника участка, где планируется строительство нового хирургического корпуса детской областной клинической больницы.

Напомним, судебные тяжбы вокруг городского леса продолжаются уже больше года. Власти не оставляют намерений разместить на территории Челябинского бора новый корпус детской больницы. Специально для этого из состава ООПТ был исключен участок площадью 5 гектаров. А якобы в качестве компенсации в состав памятника природы включили урочище Монахи и прилегающую к нему территорию общей площадью более 50 гектаров.

Однако действия городских и областных властей вызвали резкие протесты экоактивистов, выступивших против стройки в городском бору. Челябинцы настаивают на строительстве цельного больничного комплекса в другом районе областного центра.

Противники строительства дошли до второго апелляционного суда в Санкт-Петербурге, отменившего постановление Законодательного собрания Челябинской области об изменении границ ООПТ. Это решение парламентарии оспорили в седьмом кассационном суде общей юрисдикции в Челябинске, вставшем на их сторону. Дело было направлено на повторное рассмотрение второго апелляционного суда.

Так как предыдущий запрет был отменен, постановление ЗСЧО вновь вступило в действие, и формально строительство на спорном участке оказалось разрешено. Чем и воспользовались областные власти, и в декабре минувшего года объявили о наборе заявок для участия в конкурсе на разработку проекта хирургического корпуса детской областной клинической больницы. Согласно конкурсной документации, срок исполнения контракта – четвертый квартал 2021 года. Начальная (максимальная) цена контракта – 40 миллионов рублей.

При этом чиновники откровенно заявляли, что альтернативные варианты под строительство рассматривать не намерены.

Однако планы пришлось изменить: в январе второй апелляционный суд удовлетворил ходатайство экоактивиста Владимира Казанцева и приостановил решение законодательного собрания в части участка для стройки до рассмотрения спора.

В феврале нынешнего года апелляция вновь признала незаконным постановление ЗСЧО. Это решение власти вновь оспорили в Седьмом кассационном суде. И в мае на очередном судебном заседании представители заксобрания сделали «ход конем»: ходатайствовали об отмене решения апелляционного суда Челябинской области и возврате дела на рассмотрение первой инстанции в связи со вновь открывшимися обстоятельствами. Суд ходатайство удовлетворил.

Вслед за отменой постановления суда первой инстанции автоматически потеряли силу и все последовавшие за ним решения, в том числе все постановления Второго апелляционного суда Санкт-Петербурга о наложении обеспечительных мер.

Таким образом, постановление южноуральского парламента об изменении границ бора снова вступило в силу, и проектные работы оказалось можно возобновить.

Параллельно областные чиновники решили заручиться поддержкой в Москве и обратились в федеральное Минприроды с просьбой согласовать изменения границ бора. Но ведомство отказалось это делать, сославшись на отсутствие полномочий по регулированию деятельности особо охраняемых природных территорий регионального значения.

Теперь ответный шаг сделали экоактивисты. Юрист Владимир Казанцев обратился к южноуральцам с призывом присоединиться к иску в защиту городского бора. «В Челябинский областной суд для повторного рассмотрения поступило дело по нашему с Андреем Талевлиным иску о признании незаконным решения Законодательного собрания Челябинской области об изъятии земельного участка из состава Челябинского городского Бора для строительства детского хирургического корпуса, – рассказал челябинец в своем telegram-канале. – Если вы поддерживаете позицию сохранения и защиты границ городского бора не только словом, но и делом, мы предлагаем вам присоединиться к нашему иску и стать соистцом».

Для этого, по словам экоактивиста, необходимо заполнить три экземпляра заявления о присоединении к иску Казанцева-Талевлина, подписать и сдать в канцелярию Челябинского областного суда (г. Челябинск, ул. Труда, д. 34, сайт: http://oblsud.chel.sudrf.ru/).

«Если по каким-то причинам вам неудобно самому сдать заявление в суд, вы можете привезти свои экземпляры ко мне в офис по адресу: пр. Ленина, д. 35, офис 335. Заявления о присоединении к иску мы принимаем до 11 июля 2021 года включительно, с 9-00 до 12-00 часов. Также вы можете связаться с Еленой Вахтиной и передать ваши экземпляры через нее», – уточнил общественник.

Кроме того, он напомнил, что после того, как Седьмой кассационный суд общей юрисдикции вернул иск в Челябинский областной суд на повторное рассмотрение дела, Андрей Талевлин направил кассационную жалобу в Верховный суд РФ. Срок решения вопроса о принятии жалобы к рассмотрению в Верховном суде РФ составляет один месяц.

Челябинск, Виктор Елисеев

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