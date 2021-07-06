Лучший снайпер КХЛ Сергей Мозякин завершил игровую карьеру

Лидер магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин завершил карьеру профессионального игрока.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Металлург», в качестве признания достижений Сергея Мозякина клуб выводит из игрового обращения команды мастеров номер нападающего.

«Сергей Мозякин – величайший нападающий, настоящая и неоспоримая легенда отечественного хоккея, завершил свою игровую карьеру», – рассказали представители «Магнитки».

За 13 сезонов в Континентальной хоккейной лиге Мозякин провел 842 матча, в которых набрал 928 (419+509) очков. Сергей является лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом в истории КХЛ.

«Мы горды тем, что из этих 842 игр Сергей провел 642 матча в форме магнитогорского «Металлурга» и дважды поднимал над своей головой Кубок Гагарина, – заявили в пресс-службе клуба. – В период выступления за «Магнитку» Мозякин провел 70 игр за сборную России, забросив 32 шайбы и сделав 35 голевых передач».

Хоккеист шесть раз становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, четыре раза лучшим снайпером регулярного чемпионата, четырежды получал приз «Золотая клюшка» самому ценному игроку регулярного чемпионата, дважды признавался самым ценным игроком плей-офф, принял участие в одиннадцати Матчах Звезд КХЛ.

«В качестве признания уникальных достижений хоккейный клуб «Металлург» выводит из игрового обращения команды мастеров номер нападающего – отныне и навсегда №10 в «Магнитке» только Сергей Мозякин», – подчеркнули в клубе.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.07.21

Защитники Челябинского бора намерены превратить иск о сохранении границ леса в коллективный. / Жителям Башкирии грозит по 20 лет колонии за 6,5 кило героина. Один из них – подросток. / ФАС обвинила структуру мэрии Челябинска в отказе сносить парковки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»