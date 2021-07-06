В магнитогорском дворе иномарка сбила трехлетнего ребенка

В Магнитогорске трехлетний малых пострадал в аварии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел во второй половине дня 5 июля в дворе одного из домов по улице 50-летия Магнитки.

43-летняя автоледи, управляя автомобилем «Мазда СХ 30», следуя по межквартальному проезду, совершила наезд на трехлетнего мальчика, пересекавшего проезжую часть на самокате.

В результате ДТП малыш был серьезно травмирован. «У ребенка диагностированы перелом первой плюсневой кости левой стопы, ушибы, ссадины лица, – пишет «Верстов.Инфо». – Пострадавшему назначено амбулаторное лечение. На момент дорожно-транспортного происшествия ребенок находился в сопровождении матери. По факту ДТП проводится расследование».

Помимо обстоятельств аварии, в полиции намерены дать оценку действий родителей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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