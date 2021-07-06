Суд отказался смягчать наказание экс-мэру Челябинска

Суд отказал бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву в просьбе не отправлять его в колонию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, суд прекратил производство по ходатайству адвоката Тефтелева в связи с отсутствием законных оснований на замену вида исправительной колонии.

Напомним, экс-главе Челябинска вменяли получение взятки в размере 2,5 миллиона рублей. Санкция статьи 290 УК РФ (часть 6) «Получение взятки в особо крупном размере» предусматривает до 15 лет лишения свободы, но Тефтелев заключил досудебное соглашение.

Поэтому обвинение запросило для него 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, последующим лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок 10 лет и со штрафом в размере 75 миллионов рублей.

Защита заявляла о безупречной трудовой деятельности клиента (во время которой он и получил взятку), его возрасте, участии в благотворительных организациях и просила ограничиться штрафом.

В итоге суд приговорил Тефтелева к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 37 миллионов 500 тысяч рублей и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на 3 года.

Прокуратура сочла вердикт слишком мягким и продолжала настаивать на своей позиции в апелляционной инстанции. Но Челябинский областной суд оставил приговор без изменения.

Однако на этом судебные разбирательства не закончились. В Седьмой кассационный суд представления направили как прокуратура региона, так и адвокаты экс-чиновника. Защита Тефтелева просила заменить ему лишение свободы штрафом в несколько миллионов.

Интересно, что в судебном заседании, прошедшем 28 апреля, представитель прокуратуры уже не настаивал на ужесточении наказания. Защита же бывшего мэра упирала на то, что Тефтелев полностью выплатил штраф.

Однако суд устранил лишь незначительные погрешности в решения судов прежних инстанций. Но в замене реального срока штрафом отказал.

Тогда адвокат бывшего главы города направил в Калининский районный суд Челябинска ходатайство об изменении ему вида исправительного учреждения с колонии строгого режима на колонию-поселение. Рассмотрение его состоялось сегодня, 5 июля.

«В ходе судебного заседания представитель прокуратуры области возражал в удовлетворении данного ходатайства, в связи с тем, что осужденным отбыто менее двух третей срока назначенного наказания, необходимого в соответствии с пунктом «г» части 2 статьи 78 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации для рассмотрения подобного вопроса», – рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Суд согласился с позицией прокурора и прекратил судебное производство по ходатайству в связи с отсутствием законных оснований для его рассмотрения (нужно отбыть 2 года за совершение особо-тяжкого преступления).

Челябинск, Виктор Елисеев

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