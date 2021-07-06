После скандала в СМИ власти Озерска поспешили заявить о списании долгов горожан, возникших из-за халатности МУПа

Мэр Озерска заявил, что долг, появившийся у горожан из-за неверных начислений МУПа, будет списан.

Как уже сообщал «Новый День», квитанции с многотысячными начислениями за тепловую энергию жители дома №35 по улице Дзержинского в Озерске получили в июне этого года. Узнав, откуда появились внушительные суммы, горожане не смогли сдержать возмущения.

В ходе разбирательств озерчане выяснили, что за возникшую задолженность ответственность лежит на коммунальщиках.

Несколько лет назад на доме установили общедомовой прибор учета тепловой энергии. После этого исправно сдавали показания счетчика и оплачивали приходившие счета. Вплоть до июня нынешнего года. И только получив гигантские счета, узнали, что, оказывается, с декабря 2018 года должны были платить по нормативу.

В марте прошлого года Государственная жилищная инспекция Челябинской области внесла МУП ММПКХ представление об устранении нарушения и перерасчете платежей, исполнить которое предприятие должно было в 30-дневный срок. Но еще около года жители продолжали получать плату, рассчитанную по неверной формуле. И теперь задолженность всего дома равна 4 миллионам рублей.

Предложение выплатить долги, пусть даже в рассрочку, возмутило горожан, и они обратились за помощью к прессе.

После того, как история получила широкую огласку, мэр Озерска Евгений Щербаков поспешил заявить, что против принуждения жильцов к уплате долга, в образовании которого нет их вины. Впрочем, особых обещаний чиновник не давал.

«Люди не должны страдать из-за чьих-то недоработок, – заявил градоначальник в официальной группе муниципалитета в социальных сетях. – Руководству ММПКХ уже даны указания проработать возможность отмены платежей по представлению Госжилинспекции».

По словам Щербакова, сейчас ММПКХ при содействии администрации подготовило исковые заявления в суд «на неправомерные действия ГЖИ в части требования пересчета платежей. Эти действия должны привести к тому, что муниципальное предприятие может пересчитать платежи и вернуть на нулевую позицию все расчеты. У тех жильцов, кто уже оплатил сумму по квитанциям, это будет считаться переплатой».

Впрочем, перспективы судебных баталий пока весьма туманны.

Челябинск, Виктор Елисеев

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