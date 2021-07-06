Влиятельную структуру южноуральского минстроя возглавил выходец из Магнитогорска

В минстрое региона утвердили нового руководителя «Челябоблинвестстроя».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», директором областного государственного казенного учреждения «Челябоблинвестстрой» назначен Ильгам Мусин. Эту информацию подтвердили в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области.

До этого Мусин возглавлял управление капитального строительства областного минстроя. Впрочем, недолго: начальником управления он стал в апреле нынешнего года.

В министерство Ильгам Мусин пришел вслед за первым замминистра Юлием Элбакидзе, тоже магнитогорцем.

До этого он всю свою жизнь проработал в Магнитогорске. Был строителем, инженером, менеджером в торговой организации. С 2013 года работал в мэрии Магнитогорска, начав карьеру в должности ведущего инженера управления капитального строительства Магнитогорска. В региональное министерство он перешел, покинув кресло директора управления капстроительства Магнитогорска.

Напомним, должность директора ОГКУ «Челябоблинвестстрой» освободилось после того, как теперь уже прежнего руководителя Алексея Абаимова задержали по подозрению в получении взятки и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2018 году директор «Челябоблинвестстроя» получил 1,5 миллиона рублей от замдиректора ООО «Стройтранссоюз» Михаила Азаматова. За это учреждение приняло работы по строительству биатлонного центра в Златоусте. Впоследствии выяснилось, что работы выполнены не были, а биатлонный центр не сдан до сих пор.

Позднее Абаимову также предъявили обвинение в превышении должностных полномочий при приемке фактически не выполненных работ по строительству шорт-трека в Челябинске.

Бывший топ-менеджер структуры регионального минстроя вину в инкриминируемых ему преступлениях не признает.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.07.21

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