7 июля ожидаются следующие события – Челябинск

07.07.2021, среда

11:00 Челябинск – Вебинар – обучение для представителей средств массовой информации в рамках информационно-разъяснительной деятельности по выборам депутатов Государственной Думы

11:00 Челябинск – День малыша в библиотеке: тематическое развивающее занятие с показом кукольного спектакля (Центральная городская детская библиотека им. А.М. Горького, ул. Коммуны, 69)

14:30 Челябинск – Мастер-класс «Умелые ручки»: будем плести и украшать венки (детская библиотека №2 им. Аси Горской, ул.Воровского, 63А)

15:00 Челябинск – Летняя программа «Языковая среда»: бесплатные занятия, которые помогут ближе познакомиться с языками восточных стран (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, первый корпус, первый этаж, аудитория А-15)

16:00 Челябинск – Музыкальный вечер к 90-летию со дня рождения известного советского и российского композитора, народного артиста России Александра Георгиевича Флярковского. Александр Флярковский (1931-2014) – автор музыки к известным фильмам: «Русское поле», «Ещё раз про любовь», «Путь в «Сатурн», «Конец «Сатурна», «Инженер Прончатов», «Розыгрыш» и других (библиотека № 26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

16:00 Челябинск – Вернисаж выставки «Художники книги» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)

Челябинск. Другие новости 06.07.21

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