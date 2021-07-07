В центре Челябинска незаконно вырубили деревья

Прокуратура Центрального района Челябинска поставила вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного сноса 14 деревьев.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, поводом для проверки стали публикации в СМИ о вырубке деревьев между зданиями №179 по улице Труда и №22 по улице Энгельса в Челябинске.

«Установлено, что на указанной территории, на которой планируется строительство спортивного центра по боксу, без оформления разрешительной документации произведен незаконный снос 14 деревьев породы «клен ясенелистый».

Согласно акту управления экологии и природопользования администрации Челябинска ущерб, причиненный незаконным сносом, составил свыше 130 тыс рублей», – уточнили в ведомстве.

Материалы проверки направлены в ОП «Центральный» УМВД России по Челябинску для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка деревьев в крупном размере).

Челябинск, Павел Зварзин

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