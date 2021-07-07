В Челябинске в детском саду умер двухлетний малыш

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти ребенка в яслях.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, трагедия произошла в детском саду, расположенном в Курчатовском районе областного центра.

«Днем 5 июля в правоохранительные органы поступила информация о том, что в учреждении для пребывания детей скончался 2-летний мальчик. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено», – уточнили в силовом ведомстве. По предварительным данным, у ребенка ухудшилось самочувствие после дневного сна.

По данному факту доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.07.21

В центре Челябинска незаконно вырубили деревья. / 7 июля ожидаются следующие события – Челябинск. / Все любопытнее и любопытнее: в Челябинске запустили процедуру подготовки технико-экономического обоснования метротрама. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»