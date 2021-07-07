161 стобалльник и 2 трехсотбалльника: на Южном Урале подвели итоги ЕГЭ

В Челябинской области подвели итоги основного периода экзаменационной кампании ЕГЭ-2021.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, завершился основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ), который проводился с 31 мая по 2 июля. В Челябинской области ЕГЭ на этом этапе сдавали 15 тысяч 191 человек.

В 2021 году было несколько особенностей проведения ЕГЭ, напоминили представители ведомства. Во-первых, для получения аттестата выпускникам, планирующим поступать в вузы, необходимо было сдать экзамен по одному обязательному учебному предмету (русскому языку) в форме ЕГЭ. Во-вторых, из-за отмены досрочного этапа проведения ЕГЭ, выпускники прошлых лет сдавали экзамены в основной период вместе с выпускниками образовательных организаций этого года. И еще одно новшество – это проведение полностью в компьютерной форме ЕГЭ по информатике и ИКТ.

«Полученные результаты показывают, что наши выпускники достойно прошли это испытание и показали высокие результаты. Если говорить в целом про результаты экзаменов 2021 года, то мы видим, что участники сдали ЕГЭ на уровне прошлых лет. Это показывает статистика и по высокобалльникам, то есть тем, кто получил за ЕГЭ от 81 до 99 баллов, и по количеству 100-балльных работ. В этом году 174 стобалльных результата, из них уникальных стобалльников – 161, 300-балльников – 2, 200-балльников – 10», – сообщила начальник управления общего образования министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.

Мультистобалльниками стали выпускники из Челябинска, Троицка, Магнитогорска, а также Еманжелинского и Саткинского районов

На территории Южного Урала в период проведения ЕГЭ было задействовано 94 пункта проведения экзаменов (ППЭ): на базе образовательных организаций – 85, на дому – 6, в учреждениях исполнения наказания в виде лишения свободы – 2, в медучреждениях – 1.Общее число работников в ППЭ составило почти 6 тысяч человек.

Во всех ППЭ региона применялись меры эпидемиологической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором: запуск в ППЭ и рассадка участников экзамена с соблюдением социальной дистанции 1,5 метра, бесконтактная термометрия на входе, во всех помещениях уборка помещений с применением дезинфицирующих средств.

«По нашей оценке, процедура проведения экзаменов в основной период прошла на достаточно высоком организационном уровне. Каких-либо серьезных сбоев и нарушений мы отметить не можем», – отметил директор Регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас.

Челябинск, Виктор Елисеев

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