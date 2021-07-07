Семерым челябинцам вынесли приговор за аферу на 1,8 миллиона рублей

Вынесен приговор семи жителям Челябинска, похитивших у граждан около 1,8 миллиона рублей под видом интернет-торговли.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Металлургический районный суд Челябинска признал семерых горожан виновными в мошенничестве.

Участники группировки на различных интернет-ресурсах подыскивали объявления о покупке автозапчастей и деталей кузова для различных моделей легковых автомобилей. После этого созванивались с покупателями, представлялись сотрудниками магазинов, авторазборов по продаже автозапчастей, расположенных в Санкт-Петербурге, и убеждали в необходимости приобрести товар. Но предупреждали, что нужно будет перечислить предоплату либо заранее полностью оплатить покупку, обещая выслать запчасти транспортной компанией.

В ходе переписки покупателям отправляли фиктивные договоры купли-продажи с вымышленными данными продавца, фотографии предлагаемых к продаже автозапчастей, которые находили в сети Интернет и корректировали. Как только деньги за несуществующий товар поступали на счет, про контрагента забывали, а полученные средства делили между собой.

Всего от действий челябинцев пострадали 109 жителей Московской области, Иркутска, Нижнего Новгорода, Омска, Оренбурга, Самары, Казани, Кемерово и Екатеринбурга. Общая сумма ущерба составила почти 1,8 миллиона рублей.

Суд приговорил мошенников к условным срокам лишения свободы (от 3 лет 6 месяцев до 4 лет), с испытательными сроками на 4 года.

По части эпизодов уголовное дело прекращено в связи с примирением с потерпевшими ввиду возмещения им вреда в полном объеме. Общая сумма возмещенного ущерба составила 819,5 тысячи рублей, требования остальных потерпевших в части возмещения вреда судом удовлетворены в полном объеме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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