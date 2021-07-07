В Челябинской области выявлено 240 новых случаев коронавируса

В Челябинской области за сутки выявлено 240 новых случаев коронавируса.
Региональный минздрав сообщает о смерти 12 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 9 человек.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 67 тысяч 784 инфицированных. 3 тысячи 90 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 839).
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 07.07.21
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