В Челябинской области выявлено 240 новых случаев коронавируса

В Челябинской области за сутки выявлено 240 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 12 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 9 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 67 тысяч 784 инфицированных. 3 тысячи 90 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 839).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 07.07.21

Семерым челябинцам вынесли приговор за аферу на 1,8 миллиона рублей. / 161 стобалльник и 2 трехсотбалльника: на Южном Урале подвели итоги ЕГЭ. / В Челябинске в детском саду умер двухлетний малыш. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»