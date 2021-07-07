В Челябинскую область не пустили 10 тонн китайских конфет

Челябинские таможенники изъяли 10 тонн китайских конфет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, сотрудники мобильной группы ведомство пресекли незаконное перемещение 10 тонн кондитерских изделий. Фуру, перевозившую сладости из Казахстана в Россию, остановили в Троицком районе.

Согласно сопроводительным документам, в грузовике везли сушеное манго, задекларированное в установленном порядке. Но в ходе проверки выяснилось, что масса перевозимых сушеных фруктов гораздо меньше, нежели значится в документах. При проведении досмотра таможенники выявили вместо манго коробки с шоколадными конфетами.

Кондитерские изделия не имели каких-либо товаросопроводительных документов. Предположительно конфеты изготовлены в Китае. Общий вес составил 10,4 тонны.

«По запросу Челябинской таможни руководство компании-поставщика не предоставило каких-либо подтверждающих документов на перемещаемые кондитерские изделия, – комментирует Денис Цымбал, начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни. – В соответствии с таможенным законодательством такие товары являются незаконно ввезенными на территорию Российской Федерации и подлежат изъятию таможенными органами».

В настоящее время товар изъят. Решается вопрос о возбуждении административного производства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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