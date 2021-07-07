В Миассе мотоциклист врезался в припаркованные авто

В уральском городе байкер пошел на таран припаркованных автомобилей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе полиции Миасса, инцидент произошел вчера, 6 июля, в 21:34 в районе дома №82 по проспекту Макеева.

25-летний южноуралец, управляя мотоциклом «Дукато», не справился с управлением и врезался в припаркованные автомобили «КИА Рио» и «Ниссан Х-Трейл». После этого байкер проехал несколько метров и упал.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Челябинск, Виктор Елисеев

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