На Южном Урале потеплеет до +33 градусов

К концу недели в Челябинскую область вернется 30-градусная жара.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в четверг, 8 июля, в регионе ожидается переменная облачность, в северной половине без осадков, в южной местами кратковременные дожди, возможны грозы.

Температура воздуха ночью +11, +16 градусов, в горах и низинах до +6 градусов по Цельсию. Днем воздух прогреется до 23-28 градусов выше ноля.

В пятницу, 9 июля, осадков не ожидается. Ночью столбик термометра будет находится между отметками +12 и +17 градусов. Днем воздух раскалится до +27, +32 градусов.

В субботу, 10 июля, на Южный Урал вернутся кратковременные дожди и грозы. Но это не станет препятствием для дальнейшего роста температуры воздуха на юге области. Так, если ночью в области будет 12-17 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до +23, +28 градусов, а на юге – до 33 градусов выше ноля.

В Челябинске конец рабочей недели пройдет без осадков. Температура воздуха в ночь на четверг, 8 июля, будет +11, +13 градусов по Цельсию, днем синоптики обещают +26, +28 градусов. В пятницу 30-радусная жара придет и в столицу Южного Урала. Ночью воздух прогреется уже до 14-16 градусов выше ноля, днем ожидается уже +28, +30 градусов.

В субботу, 10 июля, дождь, наконец, придет и в Челябинск. Это несколько собьет жару: ночью ожидается +14, +16 градусов, днем – 26-29 градусов выше ноля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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