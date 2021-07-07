В одном из челябинских СИЗО найден мертвым заключенный

В челябинском следственном изоляторе № 1 найден мертвым 34-летний мужчина.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», он обвинялся в убийстве и находился в СИЗО на время следствия. В ГУФСИН по Челябинской области заявляют, что его пытались реанимировать, но безрезультатно.
По факту смерти заключенного начата служебная проверка.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 07.07.21
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