В одном из челябинских СИЗО найден мертвым заключенный

В челябинском следственном изоляторе № 1 найден мертвым 34-летний мужчина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», он обвинялся в убийстве и находился в СИЗО на время следствия. В ГУФСИН по Челябинской области заявляют, что его пытались реанимировать, но безрезультатно.

По факту смерти заключенного начата служебная проверка.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 07.07.21

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