В Челябинске задержали 9 членов международной террористической организации

В Челябинске, Пензе и Уфе завершилась спецоперация по пресечению деятельности законспирированных ячеек международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир альИслами» (запрещена в России).
Как сообщили РИА «Новый День» в региональном УФСБ, в конце июня – начале июля 2021 года задержаны 4 главаря и 11 активных участников – граждан России и стран Центрально-Азиатского региона. Непосредственно в Челябинске задержано 9 человек.
«По указанию зарубежных эмиссаров они проводили целенаправленную работу по распространению на территории Российской Федерации террористической идеологии, – рассказали в ведомстве. – В процессе конспиративных собраний ими осуществлялась вербовка в свои ряды жителей России из числа местных мусульман и трудовых мигрантов».
В ходе обысков у исламистов обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 07.07.21
В одном из челябинских СИЗО найден мертвым заключенный. / В Челябинске вандалы устроили рейд по остановкам общественного транспорта. / На Южном Урале потеплеет до +33 градусов. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube