В Челябинске задержали 9 членов международной террористической организации

В Челябинске, Пензе и Уфе завершилась спецоперация по пресечению деятельности законспирированных ячеек международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир альИслами» (запрещена в России).

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном УФСБ, в конце июня – начале июля 2021 года задержаны 4 главаря и 11 активных участников – граждан России и стран Центрально-Азиатского региона. Непосредственно в Челябинске задержано 9 человек.

«По указанию зарубежных эмиссаров они проводили целенаправленную работу по распространению на территории Российской Федерации террористической идеологии, – рассказали в ведомстве. – В процессе конспиративных собраний ими осуществлялась вербовка в свои ряды жителей России из числа местных мусульман и трудовых мигрантов».

В ходе обысков у исламистов обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации.

Челябинск, Павел Зварзин

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