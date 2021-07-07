Список самых богатых госслужащих и депутатов России возглавил южноуральский олигарх

Список самых богатых госслужащих и депутатов России по версии Forbes возглавил южноуральский олигарх Константин Струков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , состояние президента АО «Южуралзолото Группа Компаний» за прошедший год увеличилось почти на 70% и оценивается в 8 миллиардов 627 миллионов 490 тысяч рублей. Это позволило депутату ЗСЧО Струкову подняться в рейтинге с 3 на 1 позицию.

Отметим, что 4 года назад у олигарха было всего 247 млн, и он находился ближе к концу четвертого десятка.

Еще один южноуралец в списке Forbes – сын владельца обувной компании «Юничел», депутат ЗСЧО Алексей Денисенко. В прошлом году его в самой богатой сотне не было, в этом он расположился на 54 месте. Суммарный доход семьи оценивается в 245,17 млн рублей, на долю депутата приходится 99,96 млн. Отмечается, что у него в собственности 46 объектов недвижимости.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 07.07.21

В Челябинске задержали 9 членов международной террористической организации. / В одном из челябинских СИЗО найден мертвым заключенный. / В Челябинске вандалы устроили рейд по остановкам общественного транспорта. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»