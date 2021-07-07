В мэрии Челябинска вахтер-пенсионерка побила депутата

Визит в мэрию Челябинска закончился для депутата одного из районных советов сотрясением мозга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандальный инцидент произошел в понедельник, 5 июля. Видео происшествия депутат Центрального райсовета Челябинска Роман Никитин опубликовал в социальных сетях.

По словам парламентария, он пришел в администрацию города, чтобы передать обращение на имя мэра Натальи Котовой.

Однако на входе в здание Никитину преградили путь вахтеры. Относительно молодой мужчина и женщина-пенсионерка объяснили отказ пустить депутата тем, что тот был без маски и неподобающе одет (челябинец решил нанести рабочий визит в шортах, правда, длинных – ниже колена). Известного некоторой эксцентричностью парламентария это не остановило.

Роман Никитин дошел до своего автомобиля и вернулся в мэрию уже в маске и вооружившись телефоном с включенной видеокамерой. Но охранявшие вход в «святая святых» городского управления были неумолимы. Парламентарию вновь объяснили, что «в шортах в мэрию нельзя», однако предоставить официальный документ, регламентирующий допустимую для посещения мэрии одежду, отказались. Зато предложили ему вызвать необходимого для приема принесенных им обращений специалиста и передать документы, не проникая за заветный турникет.

Это категорически не устраивало челябинца. «После нескольких попыток зайти и очередных отказов я решил просто зайти, так как вахтеры не имеют полномочий ограничивать вход депутатов в администрацию города, – рассказывает Роман Никитин. – Вахтер-мужчина схватил меня за корпус и начал вытягивать обратно за турникет, женщина схватила меня за левую руку, пытаясь заломить за угол столба».

Несмотря на упорство сотрудников администрации, парламентарию удалось прорваться и пройти. Но не тут-то было! Дойдя до отдела, где обычно принимают обращения, он выяснил, что там проводят ремонт. А обращения временно принимают в других кабинетах.

Теперь челябинцу предстояло снова пробраться мимо вахтеров, явно испытывавших к нему личные неприязненные отношения. Но горожанин был полон решимости дойти до конца. «И на меня снова кинулись, – рассказал депутат. – Женщина пыталась выбить у меня из правой руки телефон, а из левой вырвать документы, хваталась за шею и била по голове». Молодость победила: Никитину вновь удалось вырваться и добраться-таки до нужного кабинета.

Дальше события развивались без приключений. Сдав заявления, парламентарий поднялся в приемную заместителя главы города по дорожному хозяйству Максима Кулешова, откуда вызвал полицию. Прибывшие стражи порядка сообщили ему, что получили вызов, уже направляясь в мэрию после срабатывания тревожной кнопки на вахте в здании администрации.

Впрочем, это еще не конец истории. «Вечером у меня появились головная боль и усталость, я обратился в травматологию. Обследование подтвердило сотрясение головного мозга», – сообщил Никитин.

Депутат уже подал заявление об инциденте в полицию.

В пресс-службе мэрии рассказали РИА «Новый День», что в администрации на самом деле действует дресс-код, хотя и весьма демократичный. И в шортах вход в здание, действительно, запрещен. Хотя затруднились сказать, существует ли какой-либо документ, регламентирующий такой порядок.

Также в мэрии подтвердили действие некоторых ограничений. «В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в администрации ужесточен масочный и пропускной режим. Но у посетителей есть возможность оставить свои обращения в специальных ящиках для писем, расположенных в фойе, или передать заявление специалисту, вызвав его по телефону», – отметили в пресс-службе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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