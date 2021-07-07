Риелтор из Копейска увела у клиентов 11 миллионов рублей

Риелтора из Копейска обвиняют в многочисленных эпизодах мошенничества.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, обвинение в мошенничестве предъявлено бывшему руководителю агентства по продаже недвижимости из Копейска Анастасии Мищенко.

По данным следствия, женщина в 2017-2019 годах, выдавая себя за руководителя агентства недвижимости, заключала с южноуральцами фиктивные договоры долевого участия в строительстве, договоры переуступки прав требований участника долевого строительства, предварительные договоры купли-продажи квартир. При этом, полномочий на продажу квартир от организаций-застройщиков у нее не было.

Так, в августе 2019 года риелтор заключила фиктивный договор долевого участия в строительстве с 63-летним пенсионером, получив от него 300 тысяч рублей, зная, что не выполнит свои обязательства.

В ходе расследования уголовного дела установлено 23 потерпевших, большинство из которых являются пожилыми пенсионерам, многодетными гражданами, которым копейчанка обещала предоставить недорогое жилье. Всего ею присвоено более 11 миллионов рублей из средств обманутых граждан.

По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках расследования уголовного дела проводятся следственные действия, в том числе направленные на установление полного круга пострадавших.

Челябинск, Виктор Елисеев

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