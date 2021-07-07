Южноуралец, организовавший нарколабораторию, отправится в колонию на 16 лет

В Челябинске суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном производстве 5 килограммов наркотиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя региона. Он признан виновным в незаконном производство наркотических средств в особо крупном размере, незаконных приобретении, хранении и перевозке прекурсоров наркотических средств в крупном размере, а также покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, в крупном размере.

В суде установлено, что мужчина создал интернет-магазин с целью сбыта наркотиков бесконтактным способом на территории Челябинской области.

После этого в августе 2020 года приобрел комплект специальной химической посуды, реагентов, рецепт со способом производства наркотического средства и у себя дома произвел более 5 килограммов мефедрона.

Наркотик злоумышленник разместил в 23 тайниках на территории региона. Во время устройства «закладок» он и был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Из тайников, автомобиля и по месту жительства южноуральца были изъяты наркотики, химическое оборудование и более 3,1 миллиона рублей.

Суд приговорил виновного к 16 годам колонии строгого режима со штрафом в 600 тысяч рублей. Изъятые в ходе следствия свыше 3,1 миллиона рублей обращены в доход государства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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