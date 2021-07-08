8 июля ожидаются следующие события – Челябинск

08.07.2021, четверг

10:00 Челябинск – Пациенты, перенесшие трансплантацию почки, расскажут подробности своего выздоровления (ЧОКБ, ул. Воровского,70, корпус 8, областной центр гемодиализа)

10:00 Челябинск – Акция «Цветущий город» на благоустроенной территории набережной озера Смолино (ул. Новороссийская, 87, набережная озера Смолино)

11:00 Челябинск – Праздник «Песня великой и светлой любви» (библиотека №19 «Локомотивная», ул. Шарова, 64)

11:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет встречу с президентом КХЛ Алексеем Морозовым. Также он примет участие в открытии спортивного комплекса «Динамо» в Челябинске (отъезд от ул. Цвиллинга, 27, правительство Челябинской области)

11:00 Челябинск – Информационный час «Святые Петр и Феврония – покровители семьи» (библиотека №2 «Ровесник», пр. Комарова, 114)

11:00 Челябинск – Познавательная беседа об истории жизни святых князя Петра и его жены Февронии. Для детей от пяти лет будет организован творческий мастер-класс «Семья морковок» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

12:00 Челябинск – Уличная акция «Самые любимые, самые родные», посвященная православным покровителям семьи – Петру и Февронии. Желающие познакомятся с книжной выставкой «Наша дружная семья», напишут на лепестке свой ответ на вопрос «Что такое семейное счастье», из которых позже сложится «Ромашка счастья» (ул. Гагарина, 50)

17:00 Челябинск – Открытие новой выставки графики «Простые истории маленьких обитателей». Автор работ – южноуральский художник Любовь Серова (Челябинская областная универсальная научная библиотек, 1 и 3 этаж)

Челябинск. Другие новости 07.07.21

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