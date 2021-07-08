Бесправник на квадроцикле устроил гонки в нацпарке «Таганай»

Охрана «Таганая» поймала в заповеднике нарушителя на квадроцикле.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», очередной нарушитель, ворвавшийся, несмотря на запрет, на территорию особо охраняемой территории, попал в объектив фотоловушки.
Меньше, чем через 20 минут, оперативная группа службы охраны парка была на месте. Нарушителя на самодельном квадроцикле без прав задержали, но по дороге к служебной машине мужчина бросился бежать.
Догонять беглеца не стали – он уже не раз попадался, и все его данные служащим нацпарка известны. Протокол составили, транспортное средство изъяли, а его владельцу теперь грозит штраф не только за въезд на особо охраняемую природную территорию, но и за езду без документов. Материалы уже передали в ГИБДД.
В начале июня инспекторы службы охраны «Таганая» уже изъяли у нарушителей два мотоцикла. Въезжать на территорию национального парка запрещено с 2014 года.
Челябинск, Виктор Елисеев
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