Челябинские археологи нашли уникальное захоронение эпохи бронзы

Погребение младенца эпохи «страны городов» озадачило уральских ученых.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского государственного университета, необычное детское захоронение было найдено во время исследования укрепленного поселения бронзового века Степное.

«Данное поселение имеет внешнюю оборонительную стену, на которой и было обнаружено погребение ребенка, – рассказала директор учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ Елена Куприянова. – Необычно, что оно находилось не в жилище, а именно на стене – это большая редкость. Скорее всего, захоронение можно отнести к элитным. Об этом говорят и найденные рядом предметы: каменная булава, керамический сосуд, жертвенник, которые хорошо сохранились».

Сейчас ученым предстоит разгадать загадку – о чем говорит выбранное для захоронения место.

«Версий несколько, – отмечает исследователь. – Например, так хоронили строительные жертвы в более поздний период. Но здесь синхронное погребение, той же эпохи, и поскольку оно высокостатусное, можно сказать, что оно уникальное».

Об уникальности говорят и найденные рядом с младенцем артефакты.

«Каменная булава – это символ власти, и даже при взрослых захоронениях ее находят редко, – поясняет археолог. – Здесь она небольшого размера, что говорит о ее принадлежности именно ребенку, которому по нашим расчетам было не больше года».

Сейчас ученые начали раскопки кургана, где на поверхности уже нашли несколько целых сосудов и их осколки, каменные орудия, остатки металлургического производства, которые часто использовались в ритуальных целях.

В раскопках принимают участие ученые и студенты историко-филологического факультета ЧелГУ и студенты ОмГПУ, приехавшие на археологическую практику.

се обнаруженные предметы проходят стадию обработки, после чего украсят экспозицию музея археологии и этнографии ЧелГУ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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