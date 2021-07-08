По факту наезда электросамоката на ребенка в парке Челябинска возбудили уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту наезда электросамоката на пятилетнего ребенка в одном из парков Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, ранее в средствах массовой информации опубликовано сообщение о получении ребенком телесных повреждений на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Гагарина в результате наезда на него неизвестного на электросамокате.

Установлено, что 8 мая около 20:00 23-летний челябинец, разъезжая по территории парка на электросамокате, сбил 5-летнего ребенка. Малыш получил тяжелые травмы, которые медики расценили как тяжкий вред здоровью.

По данному факту отделом дознания ОП «Центральный» УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Постановление о возбуждении уголовного дела признано в прокуратуре района законным и обоснованным.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре Центрального района Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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