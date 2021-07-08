Жители Кыштыма похитили у микрокредитной компании более 3 млн рублей

Пятеро жителей Кыштыма похитили у микрокредитной компании более 3 млн рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, две жительницы города обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество), еще трое – по ч.5 ст.33 ч.4 ст.159 УК РФ (пособничество в мошенничестве).

«Установлено, что обвиняемые, являясь сотрудниками ООО МКК «ЧелМани», имея доступ к денежным средствам, в период с июля по декабрь 2019 совершили хищения денежных средств в размере 3 млн 148 тыс 400 рублей, оформив 265 фиктивных договоров денежных займов на третьих лиц.

Трое обвиняемых, выступающих в качестве пособников, предоставляли копии паспортов и страховых свидетельств обязательного медицинского страхования третьих лиц и приобретали сим-карты операторов сотовой связи, абонентские номера которых указывались в фиктивных договорах денежных займов», – уточнили в ведомстве.

Кыштым, Павел Зварзин

Кыштым. Другие новости 08.07.21

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