Челябинску обещают матч всех звезд КХЛ

В Челябинске пройдет матч всех звезд КХЛ. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер после встречи с президентом Континентальной хоккейной лиги Алексеем Морозовым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», матч намечен на 2022 года в рамках «Недели звезд хоккея».

«Матч всех звезд» уже проходил в Челябинске в 2013 году.

Комментируя эту новость, южноуральцы обращают внимание на то, что необходимо привести в порядок инфраструктуру как в аэропорту, так и на вокзалах.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 08.07.21

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