Челябинску обещают матч всех звезд КХЛ

В Челябинске пройдет матч всех звезд КХЛ. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер после встречи с президентом Континентальной хоккейной лиги Алексеем Морозовым.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», матч намечен на 2022 года в рамках «Недели звезд хоккея».
«Матч всех звезд» уже проходил в Челябинске в 2013 году.
Комментируя эту новость, южноуральцы обращают внимание на то, что необходимо привести в порядок инфраструктуру как в аэропорту, так и на вокзалах.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 08.07.21
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