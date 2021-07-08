Южноуралец обвинил противника в краже, чтобы отвадить его от визитов к знакомой

В Челябинске вынесли приговор по уголовному делу о ложном доносе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Еткульский районный суд признал 35-летнего жителя Коркино в виновным в заведомо ложном доносе.

В декабре 2020 года мужчина обратился в ОМВД по Еткульскому району и сообщил, что житель села Александровка украл у него наручные часы «Honor» стоимостью 5 тысяч 335 рублей. Но позднее признался, что никаких часов у него не было.

Как выяснилось, накануне мужчина выпивал со знакомыми в селе Александровка. При этом одна из участников застолья пожаловалась коркинцу на соседа, который часто без приглашения приходил к ней домой, с удовольствием поедая ее продукты и выпивая спиртное.

«Рыцарь» из Коркино решил раз и навсегда отвадить докучливого соседа. Ничего лучше, чем обвинить того в краже якобы имевшихся у него наручных часов, мужчина не придумал. Южноуралец решил, что сотрудники полиции заберут того для разбирательств, после чего тот осознает всю преступность своих посягательств на продукты соседки. Но остальные участники застолья энтузиазм собутыльника разделить не смогли и рассказали полицейским правду. Тогда и самому коркинцу пришлось сознаться в ложном доносе.

Суд приговорил мужчину к 1 году лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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