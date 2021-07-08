Лесной пожар угрожает поселку на юге Челябинской области

На юге Челябинской области полыхает лесной пожар.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня, 8 июля, днем в центр управления в кризисных ситуациях областного чрезвычайного ведомства поступило сообщение о возникшем лесном пожаре на площади в 1 гектар на расстоянии около одного километра от поселка Запасное Карталинского района. Из-за порывов ветра существует угроза поселку.

В настоящее время произведена опашка населенного пункта. На месте работают силы и средства главного управления лесами Челябинской области, регионального ГУ МЧС. В общей сложности группировка насчитывает 9 единиц техники и 19 человек личного состава. К месту направлены пожарные поезда, базирующиеся на станциях Карталы и Магнитогорск.

Огонь распространяется в сторону поселка Новокаолиновый (расстояние 8 километров). Проводится работа по оповещению населения. Подготовлены автобусы на случай необходимости эвакуации. На защиту населенного пункта выехали силы и средства 9 пожарно-спасательного отряда. Тремя тракторами проводится опашка периметра пожара.

К месту выдвинулись рабочая группа, а также дополнительные силы и средства ГУ МЧС по Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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