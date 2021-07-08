В Челябинске отменили особый противопожарный режим

Власти Челябинска сняли особый противопожарный режим.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», особый противопожарный режим отменяется с 8 июля. Соответствующее распоряжение подписала 7 июля мэр Челябинска Наталья Котова.

Напомним, особый режим, во время которого запрещался вход в городские леса, разведение костров, выжигание сухой растительности, мусора, травы и пуха, а также проведение пожароопасных работ, был введен в областном центре 15 июня.

На эту меру власти пошли лишь после того, как около недели в городе полыхали пожары. Только за вторую неделю июня пожарные совершили более 900 выездов. Большая часть вызовов была связана с возгоранием тополиного пуха, который поджигают сами южноуральцы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.07.21

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