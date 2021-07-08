Уехала автостопом: на Южном Урале пропала мать с четырехлетней дочерью

В Челябинской области волонтеры ищут женщину и ее маленькую дочь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина с ребенком не выходят на связь с 6 июля. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАрлет».

Во вторник днем 39-летняя Анастасия вместе с четырехлетней Наташей из поселка Березовский Чесменского района уехали, поймав попутку, в неизвестном направлении. Волонтеры начали поиск.

Рост женщины 163 сантиметра. Телосложение худощавое, темно-русые волосы, карие глаза. Одета была в красную футболку и черные укороченные брюки-бриджи.

Девочка ростом 100 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза. Одета в белую куртку и светло-розовые брюки, на голове – розовая кепка.

Всех, обладающих информацией о женщине с ребенком, просят позвонить по телефону: 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).

Челябинск, Виктор Елисеев

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