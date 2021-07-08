В Челябинской области детский лагерь эвакуировали из-за наступающего лесного пожара

Южноуральские леса охватили многочисленные пожары.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, в связи с пожарами в Нагайбакском районе эвакуированы дети из летнего оздоровительного лагеря, находящегося в 10 километрах от села Париж в сосновом лесу.

«Превентивная мера принята для спокойствия в первую очередь детей и их семей, около часа назад всех воспитанников (около 120 человек) автобусами развезли по домам», – уточнили представители регионального кабинета министров.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, в Нагайбакском районе, около села Париж горит лес на площади приблизительно 25 гектаров.

На месте работают специалисты главного управления лесами Челябинской области. В помощь лесникам привлечены силы и средства регионального чрезвычайного ведомства. Общая группировка РСЧС составляет 103 человека и 18 единиц техники.

Расстояние до населенного пункта составляет 4 километра. Проведена опашка периметра пожара со стороны села Париж. В настоящий момент угрозы населенному пункту нет.

Для усиления группировки к месту следуют сотрудники специализированной пожарно-спасательной части, Миасского гарнизона пожарной охраны, а также две группы Уральского учебно-спасательного центра.

Также поступила информация о ландшафтном пожаре в Увельском районе рядом с деревней Дуванкуль. На защите населенного пункта стоят подразделения ДПК Рождественка и два отделения Троицкого пожарно-спасательного гарнизона. Для опашки задействованы 4 трактора. К месту следуют дополнительные силы и средства подразделений Главного управления МЧС России по Челябинской области. Для возможной эвакуации предусмотрена техника от администрации – пять автобусов.

Ранее стало известно о лесном пожаре в Карталинском районе. В настоящее время к месту возгорания прибыли два пожарных поезда. На защите близлежащих населенных пунктов выставлены пожарные подразделения Карталинского гарнизона пожарной охраны. Огнеборцам удалось ликвидировать угрозу перехода огня на населенные пункты.

В общей сложности на тушении пожара, площадь которого уточняется, работает группировка из 100 человек и 23 единиц техники. Согласован вопрос о привлечении группировки Уральского учебно-спасательного центра в количестве 48 человек и 8 единиц техники.

Работу по ликвидации пожара осложняют погодные условия: сильный ветер способствует распространению горения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.07.21

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