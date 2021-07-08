ФАС отменила конкурс на обслуживание декоративно-светового оформления на территории Челябинска

Антимонопольщики отменили конкурс на техническое обслуживание декоративно-светового оформления на территории Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, ведомство выявило нарушения законодательства о контрактной системе в конкурсной документации.

Заказчиком конкурса является МБУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска». Максимальная цены контракта составляет 101, 5 миллиона рублей.

Аукцион должен был состояться в июле этого года. Однако на организатора конкурсных процедур поступило две жалобы – от ООО «ТехКонтроль» и индивидуального предпринимателя.

В первой жалобе оспаривался порядок соответствия критерию «Квалификация участников конкурса». Компанию не устроило то, что «для получения максимальных оценок по данному критерию, необходимо в составе заявок представить копию одного исполненного контракта, стоимость которого должна составлять не менее 20 процентов, при этом оценке подлежат контракты заключенные и исполненные только исключительно в рамках федеральных законов 44-ФЗ и 223-ФЗ за последние 5 лет. Иные контракты об оказании аналогичных видов услуг, исполненные участниками закупки ранее или исполненные в виде гражданско-правовых договоров, комиссией заказчика к рассмотрению не принимаются, и как опыт оказания аналогичных видов работ/услуг не расцениваются».

Предприниматель же заявил, что «столкнулся с признаками некорректных требований конкурсной документации, препятствующими осуществить подачу заявки». Так, по мнению бизнесмена, «заказчик разделяет понятия Коэффициент значимости показателя и Коэффициент значимости критерия оценки. При этом из документации не понятно, что заказчик подразумевает под понятием «показатель» и под понятием «критерий», и в чем, на взгляд заказчика, различие между этими понятиями». Также он указал на некорректную, с его точки зрения, формулу расчета итогового значения по показателю «Рейтинг участника по общему количеству договоров».

«Жалоба ООО «ТехКонтроль» признана частично обоснованной, индивидуального предпринимателя – обоснованной. Также по данной закупке проведена внеплановая проверка», – рассказали в пресс-службе Челябинского УФАС.

Челябинск, Виктор Елисеев

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