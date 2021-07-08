В Челябинской области эвакуируют поселок из-за природного пожара

На юге Челябинской области осложняется пожранная обстановка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Карталинском районе началась эвакуация жителей поселка Запасное.

«Огонь сейчас подошёл очень близко, практически осталось метров 300, поэтому приняли решение – эвакуировать жителей. Чтобы остановить огонь – пустили встречный пал. Не знаю, поможет ли, но про себя каждый молится об этом, – цитирует главу района Анатолия Вдовина «Карталинская новь». – Задача номер один сейчас – спасти поселки, не дать огню зайти».

Часть людей могут разместить в школе поселка Новокаолиново.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 08.07.21

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