Огонь продолжает наступление на поселки Южного Урала

Огонь продолжает наступление на юг Челябинской области.

Как уже сообщал «Новый День», в Карталинском районе природный пожар угрожает нескольким населенным пунктам. Несколько часов назад пришлось эвакуировать поселок Запасное.

«Положение сложное. В Запасном, где мы все находимся, дымно, жарко. Но огонь пролетел мимо поселка. Но тревожность остается», – цитирует «Карталинская новь» начальника 9-го отряда федеральной пожарной службы Сергея Трескова.

Сейчас огонь движется к поселку Новокаолиновый, пожарные пытаются остановить стихию, опахивая и отжигая территорию.

Еще одна тревожная точка – Джабык: огонь туда идет со стороны села Париж. До поселения осталось 5 -6 км. Сейчас туда прибыли военные и начали проливать подступы к населенному пункту водой.

Челябинск, Павел Зварзин

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