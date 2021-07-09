Угроза остается: на юге Челябинской области продолжают борьбу с лесными пожарами

Площадь природных пожаров на юге Челябинской области увеличилась более чем в 1,5 раза – с 900 гектаров до 1 тысячи 450 га.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Алексей Текслер сегодня утром провел заседание оперативного штаба в главном управлении регионального МЧС. По словам главы области, ситуацию удалось стабилизировать, но есть опасность усиления ветра.

Глава района Анатолий Вдовин рассказал, что Огонь приближался к домам на 50 метров, людей эвакуировали, для них организованы пункты временного проживания и питания. Сейчас обстановка несколько улучшилась: очаги возгорания постепенно локализуются, однако отметил сильное задымление.

В Нагайбакском районе из-за угрозы пожара еще вчера эвакуировали 128 детей из лагеря «Родничок», всех развезли по домам. Огонь двигался в сторону села Париж, но его отбили.

«В настоящий момент фиксируется 3 очага пожара, 4 населенных пункта под угрозой (поселок Новокоалиновый – более 200 частных жилых домов; поселок Джабык – более 300 частных жилых домов, детский сад и школа; поселок Запасное – 150 частных жилых домов; село Париж – 7 многоквартирных домов и более 800 частных жилых домов – прим. РИА «Новый День»). Было принято решение привлечь авиацию МЧС. Министерство ночью направило самолеты из Ростова и вертолет из Екатеринбурга. Авиация начала работу с 5 утра. Угроза остается: прогноз погоды неблагоприятный».

Южноуральцам настойчиво рекомендуют воздержаться от поездок в район населенных пунктов Джабык, Еленинка, Новокаолиновый, Запасное, Мочаги, Кизилчилик, Париж и до особого распоряжения.

Челябинск, Павел Зварзин

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