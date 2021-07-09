В Челябинске назначили нового начальника управления транспорта

В управлении транспорта администрации Челябинска появился новый руководитель.

Как сообщили РИА «Новый День», этот пост занял Андрей Якимов. Предыдущий начальник Максим Кичеев сложил полномочия 8 июля.

В 1996 году окончил ЧГТУ по специальности Автомобили и автомобильное хозяйство.

В 2004 окончил ЧелГУ по специальности юриспруденция.

С 2001 по 2019 работал в структурах РЖД. Прошёл путь от мастера в вагонном депо до Уральской дирекции инфраструктуры ЮУЖД.

С 2019 по настоящее время работал генеральным директором МУП «Челябметротрансстрой».

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 09.07.21

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