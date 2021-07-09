Челябинец впал в кому после аварии на электросамокате

В Челябинске пикап сбил на переходе электросамокатчика.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, авария произошла в четверг, 8 июля, в 19:03 в Калининском районе Челябинска.

На улице Университетская Набережная напротив дома, 30, 30-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан Вингроад», сбил молодого человека, движущегося на электросамокате «WHOOSH BM 29». Горожанин пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

После столкновения пикап изменил направление движения и врезался в металлическое ограждение. В результате ДТП 20-летний челябинец, управлявший электросамокатом, получил телесные повреждения. Он госпитализирован в состоянии комы.

За прошедшие сутки на территории города зарегистрировано 42 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили травмы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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