Суд закрыл на два месяца бактериологическую лабораторию молокозавода под Челябинском

Приостановлена деятельность бактериологической лаборатории предприятия по производству молочных продуктов в Увельском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, судебные приставы Увельского района опечатали двери лаборатории ООО «Оптовые решения» на 60 дней. Такое решение принял суд после того, как выяснилось, что лаборатория не имела лицензии.

Помимо отсутствия лицензии, инспекция Роспотребнадзора выявила несоблюдение санитарных норм и правил: к исследованиям допускали персонал, не имевший специального образования, отсутствовала маркировка столов, холодильников, емкостей для патогенных биологических агентов (ПБА), уборочного инвентаря, не было решеток на окнах лаборатории, паспортов у приборов и оборудования и пр.

Выявленные нарушения сочли грубыми, был составлен протокол об административном правонарушении. Суд установил, что у предприятия имелись и время, и возможности для устранения нарушений, однако этого сделано не было. Оценив все обстоятельства по административному делу, суд пришел к выводу о виновности ООО и назначил предприятию административное наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 60 суток.

Исполнительное производство ведется в Увельском районном отделении судебных приставов. 7 июля приставы опечатали внешние и внутренние двери лаборатории, руководство предприятия предупреждено об административной и уголовной ответственности за неисполнение требование судебного акта. Контроль сохранности пломб будет осуществлять в течение всего срока приостановления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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