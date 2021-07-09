В Челябинской области зафиксирован антирекрод по суточной смертности от ковида

В Челябинской области за сутки выявлено 255 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 13 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 12 человек. Это самый высокий показатель за весь период пандемии: до сих пор наибольшее число суточных смертей от инфекции равнялось 11.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 68 тысяч 287 зараженных. 3 тысячи 114 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 862).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 09.07.21

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