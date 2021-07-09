«Дочка» ММК реконструирует оборотный цикл охлаждения

ММК-МЕТИЗ реконструирует оборотный цикл охлаждения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на Магнитогорском метизно-калибровочном заводе «ММК-МЕТИЗ» закончена первая очередь реконструкции общезаводского оборотного цикла охлаждения.

Были проведены работы по вводу в эксплуатацию первой очереди реконструируемого оборотного цикла условно-чистой воды. С целью продолжения работ по реконструкции возникла необходимость вывода из эксплуатации морально устаревших циркуляционных насосов и градирни.

Для этого во время плановой остановки предприятия были задействованы три вновь смонтированных насоса, шестисекционная градирня, два самоочищающихся фильтра и 7,5 километров напорных сетей. Реализация этих мероприятий позволила снизить температуру охлаждающей воды с 25 до 22 градусов, значительно уменьшить количество механических примесей размером больше 500 мкм и снизить потери воды.

Конечным результатом реконструкции оборотного цикла условно-чистой воды будет являться увеличение срока службы основного и вспомогательного технологического оборудования, повышение качества метизной продукции, уменьшение потребления воды и, как следствие, снижение воздействия на окружающую среду.

Челябинск, Виктор Елисеев

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