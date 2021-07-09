Власти эвакуируют жителей южноуральского поселка из-за подступающего пожара

Власти Карталинского района решили частично эвакуировать жителей одного из поселков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самая сложная ситуация в связи с наступающими лесными пожарами сложилась в Джабыке. Об этом сообщает в социальных сетях редакция газеты «Карталинская новь».

«Как стало известно, глава района принял решение вывезти из задымленного поселка астматиков, легочников и пожилых, кому трудно дышать. Автобусы за людьми уже выехали. Людей ждут в местной школе. Там их покормят и дадут возможность отдохнуть», – пишут коллеги.

В другом карталинском поселке – Кизил-Чилике – на борьбу с пожаром вышли и сами жители – там огонь подступал с двух сторон. На данный момент в поселке отключено электроснабжение во избежание ЧП: южноуральцы опасаются замыканий проводов из-за сильного ветра.

Напомним, лесные пожары начались в Челябинской области вчера, 8 июля. К утру пятницы огонь охватил около полутора тысяч гектаров. Наиболее сложной остается ситуация в Карталинском и Нагайбакском районах.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.07.21

«Дочка» ММК реконструирует оборотный цикл охлаждения. / В Челябинской области зафиксирован антирекрод по суточной смертности от ковида. / МегаФон наращивает скорость мобильного интернета. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»